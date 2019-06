Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige auf Wohnmobilstellplatz aufgenommen

Altenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (25.06.2019), gegen 05:10 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei unbekannte Täter, welche sich an einem münzbetriebenen Stromkasten in der Teichpromenade zu schaffen machten. Da es den Tätern nicht gelang, diesen gewaltsam umzureißen, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Trotz Fahndung konnten die beiden Täter nicht aufgegriffen werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

