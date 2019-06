Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Untergrochlitzer Straße

Greiz (ots)

Greiz/Untergrochlitz: Gestern Nachmittag (25.06.2019), gegen 16:35 Uhr rückten Polizeibeamte auf aufgrund eines Verkehrsunfalles mit vier beteiligten Fahrzeugen in die Untergrochlitzer Straße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Audi die genannte Straße in Richtung Moschwitz. Dabei bemerkte er an einer Engstelle den vorfahrtsberechtigten Pkw BMW zu spät und kollidierte seitlich mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi schließlich gegen zwei am Straßenrand parkende VW geschoben, so dass an allen vier Fahrzeugen Sachschaden entstand. Aufgrund dieses Unfalles war die Straße in diesem Bereich voll gesperrt. Zudem mussten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK )

