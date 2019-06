Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Staitz

Greiz (ots)

Staitz: Der Fahrer (55) eines Pkw VW befuhr die Landstraße aus Richtung Weida in Richtung Wöhlsdorf. In der Ortslage Staitz geriet der VW, nach derzeitigen Erkenntnissen, zu weit nach links, so dass der entgegenkommende Pkw Audi (Fahrer 54) nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der nachfolgende Fahrer (30) einer Simson konnte jedoch trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem vorrausfahrenden Audi nicht vermeiden und fuhr auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

