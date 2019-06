Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Multicar kam von der Straße ab

Greiz (ots)

Langenwetzendorf/Neuärgerniß: Glück im Unglück hatten die beiden Insassen eines Mulitcars, als sie gestern Nachmittag (24.06.2019) gegen 16:40 Uhr auf der B94 von Greiz in Richtung Zeulenroda unterwegs waren. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Multicar nach links von der Straße ab, überfuhr zwei Grundstückseinfahrten und kam seitlich im Graben zum Liegen. Sowohl der 39-jährige Fahrer als auch sein 52-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Multicar hingegen wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste in der Folge abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße für kurze Zeit in diesem Bereich komplett gesperrt. (KR)

