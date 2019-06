Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Morgendlicher Einsatz in Heinrichstraße

Gera (ots)

Heute Morgen (25.06.2019), gegen 05:20 Uhr kamen Polizeibeamte in einem Lokal in der Heinrichstraße zum Einsatz, da ein 33-Jähriger und ein 31-Jähriger körperlich aneinandergeraten sind. Dabei wurde der 31-Jährige verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligte waren erheblich alkoholisiert (1,28 Promille, 2,66 Promille). Die Ermittlungen zur Körperverletzung wurden aufgenommen. (RK)

