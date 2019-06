LPI-G: Einsatz in Zeulsdorfer Straße

Landespolizeiinspektion Gera

Aus noch ungeklärter Ursache kam es gestern Abend (24.06.2019), gegen 19:15 Uhr in einer Wohnung in der Zeulsdorfer Straße zum körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einer 27-Jährigen. Im Anschluss daran verließ der 28-Jährige die Wohnung und griff zwei ihm unbekannte Personen (männlich, 42, 55) körperlich an. Diese wurden hierbei verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamte angetroffenen und schließlich in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet (KR)

