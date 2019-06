Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (24.06.2019), gegen 14:10 Uhr kam es auf dem Elsterdamm, an einer dortigen Ampelkreuzung, zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Hierbei kam es zum Auffahrunfall zwischen einem Pkw Kia (Fahrerin 20) und einem Lkw Iveko (Fahrer40), wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Durch den Unfall wurde der Mitfahrer (10) im Kia leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. Die Geraer Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (RK)

