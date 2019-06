Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer missachtet die Vorfahrt

Altenburg (ots)

Weil ein 34-jähriger Fahrradfahrer am Samstag (22.06.2019), gegen 18:00 Uhr am Theaterplatz die Vorfahrt eines Pkw (Mercedes) missachtete, kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit dem Mercedes. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bei dem Radler zeigte zudem ein positives Ergebnis. (KR)

