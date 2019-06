Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb reißt sich los

Altenburg (ots)

Ein 24-jähriger Mann wurde am Freitag (21.06.2019), gegen 17:15 Uhr dabei erwischt, wie er in einem Geschäft in der Heinrich-Heine-Straße Parfüm stehlen wollte. Um zu verhindern, dass der Dieb das Geschäft verlässt, hielt ihn eine Mitarbeiterin fest. Allerdings riss sich der junge Mann los und flüchtete in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen konnten jedoch die Identität des Diebes ausfindig gemacht und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitete werden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell