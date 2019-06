Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer verletzt

Greiz (ots)

Auma: Am Samstag (22.06.2019), gegen 15.50 Uhr befuhr der 54-jährige Fahrer eines Motorrades BMW die Landstraße von Auma in Richtung Krölpa. In einer Kurve geriet er scheinbar aufgrund der feuchten Fahrbahn ins Schlingern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Der verletzte Kradfahrer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Gefährt wurde abgeschleppt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell