Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe flüchteten

Gera (ots)

Samstagnachmittag (22.06.2019), gegen 15:45 Uhr wurden ein Mann und eine Frau beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Wiesestraße erwischt. Als die Mitarbeiterin die Diebe auf die Tat ansprach, wurde sie von den beiden Tätern verbal bedroht. Anschließend flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Diebe nicht gestellt werden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Personen geben können, werden gebeten, sihc unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. Beschreibung der Diebe: Männlicher Täter: ca. 30 Jahre, 160-170cm, schlank, kurze Haare an den Seiten oben länger, Schrammen im Gesicht und tätowiert am linken Arm, bekleidet mit roter Adidas Schuhe, schwarze Adidas Hose

Weibliche Täterin: ca. 30 Jahre, kräftig, dunkle Haare mit Zopf, flüchtig mit Fahrrad, dunkel gekleidet, trug eine Brille (KR)

