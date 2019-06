Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Richterstraße

Gera (ots)

Samstagabend (22.06.2019), gegen 23:45 Uhr kamen Polizeibeamte in einer Lokalität in der Richterstraße zum Einsatz, da es dort zur Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und dem Lokalinhaber kam in dessen Folge der Inhaber verletzt wurde. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 31-Jährige hoch aggressiv, leistete in der Folge Widerstand gegen diese und wurde schließlich in Gewahrsam gebracht. Er muss nun mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens rechnen. (KR)

