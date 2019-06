Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsdiebstahl in Leiningen

Greiz (ots)

In der Nacht vom 20. zum 21.06.2019 drangen unbekannte Täter in einen Schuppen in Leiningen ein und entwendeten eine Kettensäge, einen Rasentrimmer sowie diverses Zubehör. Das Diebesgut ist vom Hersteller Stihl. Hinweise zu Beobachtungen sowie zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661-6210 entgegen.

