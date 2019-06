Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Greiz (ots)

Am 21.06.2019 um 10:40Uhr ereignete sich in der August-Bebel-Straße, auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der 65jährige Fahrzeugführer eines roten SsangYong Tivoli übersah beim Rückwärtsausparken eine 83jährige Fußgängerin und fuhr diese an. Die ältere Dame stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und verletzte sich am rechten Arm. Das Unfallfahrzeug setzte seine Fahrt anschließend fort. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Personen auf dem Parkplatz. Die Polizeiinspektion Greiz sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können (Tel.: 03661-6210).

