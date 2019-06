Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Meuselwitz (ots)

Am Freitag gegen 09:45 Uhr wurde durch einen 64 jährigen Geschädigten Nutzer eines Fiat bekannt, dass sich in Meuselwitz in der Luckaer Straße ein Verkehrsunfall ereignet hat und der Verursacher flüchtig ist. Aufgrund der bekannten Fahrzeugbeschreibung konnte das Verursacherfahrzeug noch während der Unfallaufnahme im Stadtgebiet festgestellt werden. Die 83 jährige Verursacherin des Opels beschädigte den LKW beim Einfahren in den fließenden Verkehr und verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.(AG)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell