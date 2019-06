Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Containerbrände in Gera-Bieblach

Gera (ots)

Zu mehreren Bränden von Wertstoffcontainern rückten die Kameraden der Feuerwehr Gera und die Beamten der Polizei Gera am Wochenende aus. So kam es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwischen 23:00 Uhr bis 01:00 Uhr zu insgesamt vier Einsätzen im Bereich der Erich-Mühsam-Straße und der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. Am Sonnabend gegen 11:30 Uhr brannten abermals mehrere Papiercontainer im Bereich der Johannes-R.-Becher-Straße. Durch diesen Brand wurde die Außenfassade des Ärztehauses in Mitleidenschaft gezogen. Am Sonntag gegen 03:00 Uhr brannten erneut mehrere Wertstoffcontainer im Bereich des Birkenhofs. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365/ 829-0 zu melden!

