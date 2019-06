Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufmerksame Bürgerin informiert die Polizei

Altenburg (ots)

Schmölln: Eine aufmerksame Anwohnerin informierte heute Nacht (21.06.2019), kurz vor 02:00 Uhr die Altenburger Polizei. Hierbei berichtete sie, dass sie vier Männer dabei beobachtete, wie sich diese an der Eingangstür eines Geschäftes auf dem Markt in Schmölln zu schaffen machten. Der offensichtliche Einbruch misslang den Tätern jedoch, so dass sie schließlich mit einem älteren, vermutlich silbergrauen Fahrzeug, in Richtung Sparkasse flüchteten. Die Beamten stellten Einbruchsspuren am Tatort fest und nahmen die Ermittlungen zum Vorfall auf. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur den Tätern bzw. deren Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu melden. (KR)

