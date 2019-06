Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Über 300 Gramm Marihuana sichergestellt

Gera (ots)

Im Zuge laufender Ermittlungen zu diversen Betäubungsmittelverstößen durchsuchten Geraer Polizeibeamte gemeinsam mit weiteren Thüringer Polizeikräften, anhand eines bestehenden Durchsuchungsbeschlusses, am Morgen des 13.06.2019 (Donnerstag) die Wohnung eines 20-Jährigen im Stadtgebiet von Gera. Der Wohnungsinhaber, welcher des Handel-Treibens mit Betäubungsmitteln verdächtig ist, konnte nicht angetroffen werden. Allerdings befand sich ein 23-Jähriger vor Ort, welchem ebenfalls Betäubungsmittelverstöße nachgewiesen werden konnten, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten schließlich über 300 Gramm Marihuana sowie Bargeld und Betäubungsmittelutensilien und stellten diese sicher. Am 19.06.2019 konnte der 20-jährige Wohnungsinhaber festgestellt und dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Haftbefehl wurde schließlich gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. (KR)

