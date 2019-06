Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung im Freibad

Gera (ots)

Ronneburg: Polizei und Rettungsdienst kamen gestern Abend (19.06.2019), gegen 18:00 Uhr in einem Freibad in der Zeitzer Straße zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen zwei Jugendlichen (16, unbekannt) zu einer verbalen Auseinandersetzung. Als diese beendet war, trat ein 17-Jährige an den 16-jährigen Geschädigten heran und schlug diesen während eines Gespräches unvermittelt ins Gesicht. Der 16-Jährige wurde hierbei verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-jährige Täter flüchtete indessen, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

