Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eingangstür beschädigt

Gera (ots)

Heute Nacht (20.06.2019), informierte ein Zeuge die Polizei, dass ein bislang unbekannter Täter (männlich) in der Zeit von 03:30 Uhr bis 03:45 Uhr die Scheibe der Eingangstür eines Geschäftes in der Johannesstraße beschädigte. In das Geschäft selbst gelangte der Täter nicht. Trotz Fahndung konnte dieser nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

