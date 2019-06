Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrug am Kofferraum

Greiz (ots)

Landkreis Greiz: Die Polizei in Greiz hat in den vergangen zwei Tagen (17.06.2019 - 18.06.2019) die Ermittlungen zu zwei Trickbetrügereien in Weida sowie im Bereich Mohlsdorf-Teichwolfsramsdorf aufgenommen. Dabei suchte jeweils ein bislang unbekannter Mann die späteren Geschädigten auf und verwickelte sie in ein Verkaufsgespräch. Er bot den Betroffenen vermeintlich wertvolle Kochtopf-, Messer- und Bestecksets an, welcher er im Kofferraum eines Fahrzeuges verwahrte. In beiden Fällen kauften die Geschädigten die Waren und stellten im Nachgang fest, dass diese minderwertig sind und sie so auf einen Trickbetrüger reingefallen sind.

Es handelt sich hierbei um eine polizeibekannte Betrugsmasche bei welcher die Betroffenen typischerweise mit einem besonders günstigen Kaufangebot gelockt werden. Die Waren erweisen sich im Nachgang als minderwertig bzw. wertlos. Fallen sie nicht auf derartige "Kofferraumgeschäfte" rein. Handeln Sie gegenüber Unbekannten nicht nach dem ersten positiven Eindruck und werden Sie nicht Opfer Ihrer guten Manieren. Betrüger wirken oft seriös und ehrlich. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Haben Sie keine Angst, "nein danke" zu sagen. Beenden Sie das Gespräch. Informieren Sie Ihre Polizei. (KR)

