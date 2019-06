Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streitigkeit auf Parkplatz

Greiz (ots)

Weida: Am Abend (22:00 Uhr) des gestrigen Tages (19.06.2019) kamen Polizeibeamte auf einem Supermarktparkplatz in der Neustädter Straße zum Einsatz. Nach derzeitigen Stand entließ ein 34-Jähriger (deutsch) Luft aus dem Fahrradreifen zweier Männer (21, lybisch; 30, russisch), so dass es zum Streitausbruch kam. Hierbei versuchte der 34-Jährige körperlich auf sein Gegenüber (30) einzuwirken, was dieser versuchte abzuhalten. Einem bislang Unbekannten gelang es schließlich den Streit zu schlichten, so dass ein Eskalieren verhindert wurde. Die Polizeibeamten trafen vor Ort den erheblich alkoholisierten Täter an und ermittelten im Nachgang die beiden Geschädigten. Der 34-Jährige muss nun mit der Einleitung eines Strafverfahrens rechnen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell