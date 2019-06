Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Altenburg (ots)

Kriebitzsch: Von gestern Abend (18.06.2019, gegen 17:30 Uhr) zu heute Morgen (19.06.2019, gegen 06:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Hauptstraße und verursachten so Sachschaden. Anschließend durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume im Inneren. Zum Beutegut kann derzeit keine abschließende Auskunft gegeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bzw. an die 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) an die Polizei zu wenden. (KR)

