Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Käthe-Kollwitz-Straße

Altenburg (ots)

Gestern Abend (18.06.2019), gegen 22:30 Uhr kamen Polizeibeamte und Rettungsdienst in der Käthe-Kollwitz-Straße zum Einsatz, da sich dort eine verletzte Person (23) aufhielt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zuvor zur Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen Geschädigten und zwei weiteren Personen. Hierbei wurde der junge Mann von den beiden Tätern verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tatumständen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Altenburger Polizei zu wenden. (KR)

