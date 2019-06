Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 29-jähriger Sachbeschädiger

Greiz (ots)

Weida: Kurz nach Mitternacht (19.06.2019, gegen 00:45 Uhr) meldeten zwei Zeugen der Polizei, dass ein Mann im Stadtzentrum von Weida gegen die Ladenscheibe einer Bar auf dem Markt schlägt und diese daraufhin zu Bruch ging. Anschließend begab sich der Mann zu Fuß in die Weidaer Altstadt von Gera, wo er in der Brauhausgasse erneut die Fensterscheibe eines Geschäftes einschlug. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten den Täter, einen 29-Jährigen Mann vor Ort fest. Ein Atemalkoholtest bei ihm zeigte einen Wert von 1,75 Promille. Da sich der Mann bei seinen Taten an der Hand verletzte, wurde er medizinisch versorgt. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Der Grund seiner Taten ist bis dato nicht geklärt. (KR)

