Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Reichsstraße

Gera (ots)

Gestern Vormittag (18.06.2019, 09:40 Uhr) kam es in der Reichsstraße / Stadtgraben zum Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wechselte der Fahrer eines Taxi in der Reichsstraße vom rechten auf den linken Fahrstreifen, da vorm ihm ein Pkw (Mercedes) am Fahrbahnrand parkte. Hierbei bemerkte er den bereits auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Pkw VW zu spät, so dass das Taxi sowohl mit dem Mercedes, als auch mit dem VW zusammenstieß. An allen drei Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben die Fahrzeugführer unverletzt. Die Geraer Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (RK)

