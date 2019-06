Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinderwagen und Kinderroller gestohlen

Gera (ots)

Einen besonders dreisten Diebstahl bemerkte gestern Abend (18.06.2019) eine 32-Jährige Anwohnerin in der Südstraße. Eine bislang unbekannte Frau, welche ein Kopftuch getragen haben soll, stahl kurz vor 17:00 Uhr aus dem Hauseingang des Mehrfamilienhauses einen dort abgestellten Kinderwagen sowie einen Kinderroller und entkam unerkannt. Als heute Nacht (19.01.2019) gegen 01:00 Uhr ein Anwohner mit seinem Hund in der Zeulsdorfer Straße Gassi ging, sah er unter einem Baum einen schwarz-pinken Kinderwagen stehen. Bei der näheren Überprüfung handelte es sich eindeutig um den Kinderwagen der 32-jährigen Besitzerin, so dass er sichergestellt wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur bislang unbekannten Diebin geben können. (Tel. 0365 / 829-0). (KR)

