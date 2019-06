Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebin mit Taschenmesser

Gera (ots)

Gestern Abend (18.06.2019), gegen 19:45 Uhr wurde eine 45-jährige Frau in einem Geschäft beim Diebstahl von Turnschuhen erwischt. Zudem wurde bekannt, dass die Frau beim der Tathandlung ein Taschenmesser bei sich führte, mit welchem sie sich vor dem Eintreffen der Polizei leicht verletzte. In der Folge wurde die Diebin in ein Krankenhaus gebracht und gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

