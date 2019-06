Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von 17.06.2019 zum 18.06.2019 an einem an der Tankstelle (Geraer Straße) aufgestellten Staubsaugerautomaten zu schaffen. Der oder die Täter brachen hierbei den Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zudem verursachten die Täter Sachschaden. Seitens der Altenburger Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen genommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell