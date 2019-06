Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Leonhardstraße

Greiz (ots)

Gestern Nachmittag (17.06.2019), gegen 14:40 Uhr informierte die Feuerwehr die hiesige Polizei über einen Brand am "weißen Kreuz" in der Leonhardstraße. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich das Feuer offenbar von einem Lagerfeuer her ausgebreitet hat. Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden. Verursacher des Lagerfeuers sind nicht bekannt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandfall aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der PI Greiz zu melden. (KR)

