Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Transporter aufgebrochen

Gera (ots)

In der Zeit von 11.06.2019 bis 17.06.2019 machten sich unbekannte Täter an einem im Gewerbepark Keplerstraße abgestellten Transporter zu schaffen. Die Täter öffneten hierbei gewaltsam das Schloss der Hecktür und stahlen aus dem Fahrzeug diverse Elektrogeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell