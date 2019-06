Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Weidezaun durchschnitten

Gera (ots)

Cretzschwitz: Unbekannte trieben am 09.06.2019, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr ihr Unwesen im Bereich einer Rinderweide kurz vor der Ortslage Cretzschwitz. Nach Auskunft eines Verantwortlichen wurde zum wiederholten Male der Draht der Weidenumzäunung von unbekannten Tätern durchschnitten. Glücklicherweise blieben die Tiere auf der Weide, so dass weder Tier noch der unmittelbar angrenzende Straßenverkehr zu Schaden kam. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Polizei zu wenden. (RK)

