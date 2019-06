Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Müllcontainer in Brand

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei kamen am 14.06.2019 (gegen 20:15 Uhr) und am 16.06.2019 (gegen 23:56) wegen brennender Müllcontainer sowohl Am Fuhrpark, als auch in der Theaterstraße zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte jeweils ein Feuer in der Tonne, welches gelöscht werden konnte. Dennoch sind beide Müllcontainer nicht mehr als solche nutzbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell