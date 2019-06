Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kontrolleure angegriffen

Gera (ots)

Zwei Kontrolleure beabsichtigten am 15.06.2019, gegen 22:10 Uhr in der Leipziger Straße eine Personengruppe in der Straßenbahn zu kontrollieren. Ein 29-Jähriger verwehrte sich der Kontrolle und griff die beiden Kontrolleure körperlich an. Zudem bespuckte er die Mitarbeiter. Der 29-Jährige konnte von den Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die anderen Personen der Gruppe flüchteten währenddessen unerkannt und wurden trotz Fahndung nicht aufgegriffen. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine medizinische Versorgung der Geschädigten war glücklicherweise nicht notwendig. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell