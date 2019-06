Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großbrand in Großenstein

Gera (ots)

Am frühen Samstagmorgen brannte in Großenstein eine Lagerhalle der Agrargenossenschaft. In der Halle waren große Mengen Strohballen und technisches Gerät gelagert. Offenbar wurden durch Unbekannte die Strohballen in Brand gesetzt, worauf das Feuer auf die gesamte, ca. 100m x 40m große, Halle übergriff. Durch das Feuer stürzte das Dach der Halle ein. Die Löscharbeiten aller freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis dauerten bis zu den Mittagsstunden an. Aufgrund der starken Rauchentwicklungen erfolgten mehrere Warnmeldungen an die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell