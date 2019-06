Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Greiz (ots)

Am Samstag morgen, gegen 04:20 Uhr kam es in der Greizer Carolinenstraße zu einer Körperverletzung zwischen mehrere Personen. Eintreffende Polizeibeamte wurden durch einen 31jährigen Mann ebenfalls angegriffen. Dieser wurde daher in Gewahrsam genommen und leistete dabei Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten. (sp)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell