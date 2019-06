Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Haselbach/Regis-Breitingen (ots)

Am Samstagnachmittag wollten Polizeibeamte in der Nähe der Tongrube bei Haselbach einen Ford Fiesta kontrollieren, da dieser verbotenerweise einen Waldweg befuhr. Beim Erkennen des Streifenwages gab der Fahrer des Pkw jedoch Gas und flüchtete mit erheblichem Tempo über die Landesgrenze hinweg in Richtung Regis-Breitingen (Sachsen). In der dortigen Werkstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über einen Fußweg gegen eine Böschung. Das Fahrzeug erlitt dabei Totalschaden. Der 28-jährige Fahrer konnte schließlich durch die verfolgenden Beamten gestellt werden. Bei dessen Kontrolle wurde auch schnell der Grund seiner Flucht klar. Der Mann besitzt keinen Führerschein und stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz, da aus dem Unfallfahrzeug Kraftstoffe ausliefen und drohten in Brand zu geraten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell