Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Apotheke

Altenburg (ots)

Gößnitz: Gewaltsam drangen Unbekannte in der Zeit von 12.06.2019 - 13.06.2019 in eine in der Mittelstraße befindliche Apotheke ein. Mit dort aufgefundenem Bargeld flüchteten die Täter im Nachgang unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bzw. 03447 / 4710 Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Dann werden Sie gebeten, sich unter der angegebenen Telefonnummer an die hiesige Polizeidienststelle zu wenden. (KR)

