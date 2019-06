Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperlich angegriffen

Altenburg (ots)

Schmölln: Weil gestern Abend (13.06.2019), gegen 22:00 Uhr zwei offenbar alkoholisierte Männer gegen die Eingangstür eines Supermarktes auf dem Markt traten, wurden sie von einem Sicherheitsdienst angesprochen und zum Gehen aufgefordert. Einer der beiden Männer griff daraufhin dem Sicherheitsdienstmitarbeiter körperlich an und verletzte ihn. Anschließend flüchteten beide Männer. Einer dieser, ein 41-Jähriger (deutsch) konnte im Nachgang von Polizeibeamten ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell