Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit viel Promille unterwegs

Altenburg (ots)

B180: Gestern Abend (13.06.2019), gingen bei der Altenburger Polizei mehrere Hinweise ein, dass ein vermeintlich betrunkener Radfahrer auf der Bundesstraße 180 zwischen Meuselwitz und Zeitz unterwegs ist und Fahrzeuge bereits ausweichen mussten. Unverzüglich kamen Polizeibeamte zum Einsatz und trafen den 34-jährigen Radler kurz vor der Örtlichkeit Zeitz in Schlangenlinienfahrend an. Bereits hier war zu sehen, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test zeigte schließlich einen Wert von 3,41 Promille. Aufgrund der örtlichen Zuständigkeit wurde der betrunkene Radler für die weiteren polizeilichen Maßnahmen an die Kollegen aus Sachsen-Anhalt übergeben. (KR)

