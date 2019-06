Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeugeinbrüche in Gera

Gera (ots)

Die Geraer Polizei kam am gestrigen Tag (12.06.2019) aufgrund mehrerer Fahrzeugeinbrüche im Stadtgebiet zum Einsatz. Hierbei wurden aufgebrochene Fahrzeuge im Bereich Thränitz, der Keplerstraße, der Eiselstraße, Am Kieferngraben, Arminiuspark, Naulitzer Straße und in Collis festgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen hierbei in der Zeit von 11.06.2019 - 12.06.2019 eine Seitenscheibe des jeweiligen Fahrzeuges ein und entwendeten darin liegende Wertsachen.

Aus gegebenen Anlass möchte die Polizei noch einmal darauf hinweisen: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen - auch wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden bzw. ihr Fahrzeug am Wohnort abstellen! Achten Sie darauf, dass keine Taschen, Geldbeutel oder Navigationsgeräte in ihren Fahrzeugen verbleiben. Selbst eine liegen gelassene Jacke kann bereits ausreichend sein. Bieten Sie den Tätern keinen Anreiz !

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnlich Personen- oder Fahrzeugbewegungen festgestellt? Können Sie Hinweise zu den Taten geben? Wenden Sie sich bitte unter der Tel. 0365 7 8234-1465, an die KPI Gera. )KR)

Landespolizeiinspektion Gera

