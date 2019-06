Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Heinrichstraße

Gera (ots)

Heute Nacht (13.06.2019), gegen 04:10 Uhr kamen Polizeibeamte in einer Gastlichkeit in der Heinrichstraße zum Einsatz, da zwei bislang unbekannte Personen, mehrere Gäste belästigten. Als die alkoholisierte Verantwortliche der Gastlichkeit die Personen aus dem Lokal verwies, griff einer der Unbekannten diese körperlich an. Anschließend verließen die Unbekannten das Lokal und konnten trotz eingeleiteter Fahndung nicht angetroffen werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell