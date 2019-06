Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorrad gestürzt

Greiz (ots)

Teichwolframsdorf: Gestern Abend (12.06.2019), gegen 17:30 Uhr befuhr der 51-jährige Fahrer einer Yamaha die Landstraße von Teichwolframsdorf in Richgtung Kleinreinsdorf. Hierbei kam er aufgrund des einsetzenden Starkregens zu Fall und verletzte sich. In der Folge wurde er in ein Krankenhaus gebracht und sein Motorrad abgeschleppt. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

