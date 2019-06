Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unwetterfolgen

Greiz (ots)

Landkreis Greiz: Im Zuge des gestrigen (12.06.2019) Unwetters verzeichnete die Polizei Greiz mehrere nicht mehr passierbare Straßen. Unter anderem waren Straßen im Bereich der B92 bei Gommla, der Ortsverbindungsstraße Nitschareuth und Neumühle sowie in Wünschendorf überflutet bzw. aufgrund des ankommenden Gerölls unpassierbar. Weiterin schlug gegen 15:30 Uhr in der Pohlitzer Straße der Blitz in ein Hinterhaus ein, so dass es zum Brandausbruch und folglich zum Einsatz der Feuerwehr kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise niemand verletzt. (KR)

