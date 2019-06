Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in der Reichenbacher Straße

Greiz (ots)

Gestern Vormittag (12.06.2019), kurz nach 10:00 Uhr hielt der Fahrer eines BMW kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand der Reichenbacher Straße. Die ankommende Fahrerin eines Pkw Ford (70) bemerkte den stehenden BMW und wollte an diesem links vorbei fahren. Hierbei rammte die 70-Jährige den BMW auf der linken Seite so sehr, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und es in der Folge zu erheblichen Verkehrseinschränkungen auf der Straße kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die eingetroffenen Polizeibeamten bemerkten bei der Fordfahrerin allerdings Alkoholgeruch und machten einen Test. Dieser zeigte einen Wert von über 2,5 Promille an, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines zur Folge hatte. Zudem muss die 70-jährige noch mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens rechnen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell