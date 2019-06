Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Honda beschädigt

Altenburg (ots)

Die 24-jährige Halterin eines Pkw Honda meldete am gestrigen Tag (12.06.2019) der Polizei die Beschädigung ihres Fahrzeuges. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörte ein bislang unbekannter Täter offensichtlich mit einer Glasflasche die Frontscheibe des Fahrzeuges, so dass Sachschaden entstand. Der Pkw war zum Tatzeitraum (11.06.2019 - 12.06.2019) ordnungsgemäß in der Eschenstraße abgestellt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell