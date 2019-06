Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Greiz (ots)

Hohenleuben: Am Montag (10.06.2019), in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Lkw (Citroen Jumper) zu schaffen, welcher auf einem Parkplatz Am Neumühlenweg (Parkplatz am Stau) abgestellt war. Der oder die Täter beschädigten das Fahrzeug derart, so dass dessen Dach stark eingedellt war. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Fall Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffallende Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Dann werden Sie gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei Greiz zu melden. (KR)

