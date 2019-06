Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe eingeschlagen - Tasche gestohlen

Gera (ots)

In der Zeit von 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr am gestrigen Tag (11.06.2019) schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw VW ein, welcher in einem Parkhaus in der Reichsstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug stahlen der oder die Täter eine darin befindliche Tasche und entkamen unerkannt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (KR)

