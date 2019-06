Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Greiz (ots)

Am Montag (10.06.2019), in der Zeit von 06:30 Uhr bis 20:00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter eine Garage in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße (Garagenkomplex) und verursachten so Sachschaden. Hierbei sprühten der oder die Täter unter anderem "666" an das Garagentor. Die Greizer Polizei nimmt Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern unter der Tel. 03661 / 6210, entgegen. (KR)

