Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlegelmulcher gestohlen

Greiz (ots)

Waltersdorf(Greiz): In der Zeit von 06.06.2019 - 09.06.2019 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück in Waltersdorf. Offenbar gelangten die Täter hierbei mit einem Fahrzeug von der Kreisstraße 210 über ein Feld zum Tatort. Vom Grundstück stahlen die Täter schließlich einen dort befindlichen Schlegelmulcher und entfernten sich über das Feld in unbekannnte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können. Haben sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib der roten Arbeitsmaschine geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz unter der Tel. 03661 / 6210, entgegen. (KR)

